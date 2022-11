Nathalie Afonso: artista plástica lusodescendente inspirada na cultura portuguesa

No decurso dos últimos anos têm sido cada vez mais os lusodescendentes, que no seio da diáspora em redor do mundo, se têm destacado em diversos domínios culturais, muitos deles tendo como fonte de inspiração as raízes culturais portuguesas.

Um desses exemplos paradigmáticos encontra-se plasmado no percurso de vida e artístico de Nathalie Afonso, uma talentosa pintora lusodescendente, que nasceu em Vichy, um burgo localizado no centro da França, e que desde os anos 70 passou a residir com os pais, ele natural de Almeida e ela da Póvoa do Varzim, na região parisiense.

Tendo estudado na prestigiada École Boulle, uma escola de artes aplicadas, arquitetura de interior e designer, em Paris 12, a obra de Nathalie Afonso, detentora de um trajeto eclético que abarca desde viagens formativas nos Estados Unidos, Canadá e Itália, terra natal do marido, até a uma experiência profissional na construção civil em Portugal, consta de variadas coleções particulares e oficiais.

Obras que vão desde a pintura, conceção de mobiliário ou esculturas geradas no seu atelier, na região parisiense, e que é possível encontrar em várias autarquias francesas, como por exemplo na Mairie de Paris, na Marie de Créteil ou na Mairie de Villeneuve St Georges, onde tem uma escultura numa rotunda perto do hospital.

Uma das características marcantes da sua profícua obra é indubitavelmente a predileção que nutre pela cultura portuguesa, denominador comum presente nos seus diversos trabalhos. Ainda recentemente, Nathalie Afonso inaugurou na Mairie de Paris 7, uma exposição de aguarelas intitulada “Lusitânia”, inteiramente dedicada às tradições portuguesas, mas com um toque de modernidade.

A mais recente exposição da artista plástica lusodescendente foi ainda enriquecida com o lançamento de um livro de arte, com edição limitada, assente nas reproduções das obras apresentadas na exposição, e intitulado “Du Nord au Sud, Portugal mon amour”.

O currículo artístico de Nathalie Afonso, que tem construído uma singular obra devotada à cultura portuguesa, concorreu decisivamente para que no passado mês de outubro, a artista plástica tenha sido distinguida com a Medalha de Vermeil da Academia Francesa das Artes, Ciências e Letras. A cerimónia de distinção promovida pela academia francesa, que foi fundada em 1915 e anualmente laureia personalidades de todas as nacionalidades que se tenham destacado nos campos artístico, literário e científico, constituiu, mais um importante marco de reconhecimento de uma das mais eminentes artistas plásticas lusodescendentes, afamada pelo seu estilo pictórico criativo, moderno e apaixonado pela cultura da Pátria de Camões

Daniel Bastos