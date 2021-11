A Universidade do Luxemburgo vai acolher, já no próximo dia 12 de novembro, uma conferência em língua portuguesa denominada “Natália Correia: o dever de deslumbrar”.

Esta iniciativa é da responsabilidade de Filipa Martins, biógrafa da autora portuguesa falecida em 1993.

De acordo com a organização, a conferência decorrerá em modo híbrido, na sala 4.390 da MSA – Campus Belval, com capacidade máxima para 30 pessoas, e à distância via Webex, a partir das 9h45 locais.

Haverá também tradução simultânea para francês.

Este evento conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Luxemburgo e do Instituto Camões.

