Natal na Invicta tem mais encanto no InterContinental Porto

O InterContinental Porto – Palácio das Cardosas convida-o a passar a consoada no coração da cidade. O hotel de cinco estrelas preparou um programa de Natal muito especial, que inclui estadia e a ceia do dia 24 de dezembro.

Num ano atípico, o Palácio das Cardosas propõe aos hóspedes um Natal diferente, mas cheio de glamour tal como tem acontecido nos anos anteriores. A partir de 358€, pode desfrutar da noite de 24 para 25 de dezembro no, recentemente, eleito o melhor Hotel Histórico do Sul da Europa e do jantar da consoada. Mas há mais novidades: os primeiros 5 clientes a fazer a reserva têm 10% de desconto na estadia e estacionamento gratuito.

A ceia de Natal terá lugar no restaurante Astória e o menu, como não poderia deixar de ser, é o espelho da melhor gastronomia com ingredientes portugueses. Do Carré de Cordeiro com Crosta de queijo de ovelha ao tradicional Lombo de Bacalhau com todos, o jantar desafia a uma degustação 4 pratos de requinte. Para além das diversas entradas, o menu inclui um buffet de sobremesas onde as rabanadas com vinho do Porto, os sonhos e o pão-de-ló, são os protagonistas, como manda a tradição.

O InterContinental Porto foi mais além e criou os Vouchers Gift Natal para que possa surpreender amigos e familiares. Nada melhor do que receber no sapatinho 1 ou 2 noites no Palácio das Cardosas com direito a espumante e pequeno-almoço. O valor dos Vouchers Gift Natal, a partir dos 195 €, variam consoante o número de noites escolhidas, sendo ainda permitido um upgrade para uma categoria superior.

O InterContinental Porto possui os selos Clean and Safe do Turismo de Portugal e Safe Travels da WTTC (World Travel and Turism Council) e segue ainda um rigoroso protocolo de limpeza da IHG Clean Promise. A unidade hoteleira cumpre todos os procedimentos e todas as diretrizes da Direção Geral de Saúde, que dizem respeito à prevenção e contenção da pandemia.

Para quem quiser poderá prolongar a estadia e usufruir da Invicta dos muitos ex-libris da cidade. As ofertas especiais de Natal podem ser adquiridas através do e-mail: icporto.reservations@ihg.com.