O Natal é a festa por excelência da família, da paz, do amor, da alegria, da solidariedade e da esperança num futuro melhor, que todos desejamos que a breve trecho passe pelo desfecho da Guerra na Ucrânia, pelo fim do conflito Israel-Hamas, assim como pelo incremento do crescimento da economia mundial e a sequente diminuição da inflação global.

É neste contexto socioeconómico desafiante, que o espírito solidário cintilante no seio das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo ganha especial relevância. Nos tempos intrincados que vivemos, a diáspora lusa tem demonstrado um enorme espírito de solidariedade, o mais importante valor que nos humanizam e dão sentido ao Natal, apoiando quer os nossos compatriotas no estrangeiro, assim como os portugueses residentes no território nacional.

Um dos exemplos mais paradigmáticos de solidariedade dinamizada no seio das comunidades portuguesas é o que está a ocorrer na América do Norte, mais concretamente em Toronto, onde vive a maioria dos mais de meio milhão de compatriotas e lusodescendentes presentes no Canadá. Mormente, a construção do Magellan Community Centre, isto é, a edificação a breve prazo da “casa” para os mais velhos da comunidade luso-canadiana.

Este projeto, há muito ambicionado pelos emigrantes portugueses na maior cidade canadiana, está a ser dinamizado pela Magellen Community Charities (Instituição de Caridade Comunitária Magalhães). Uma organização sem fins lucrativos, presidida pelo comendador Manuel DaCosta, um dos mais ativos e beneméritos empresários portugueses em Toronto, que através da colaboração do poder político e da solidariedade luso-canadiana, está a edificar um lar culturalmente específico e inclusivo para a comunidade.

Nesta esteira altruísta, mas na comunidade portuguesa em França, a mais numerosa das comunidades lusas na Europa, rondando um milhão de pessoas, a Santa Casa da Misericórdia de Paris, instituição de referência na dinamização da solidariedade no seio da diáspora na capital francesa, lançou no decurso do mês de dezembro uma Campanha de Natal para recolher produtos alimentares e de higiene. Assente no lema “Fraternidade: Combater a indiferença”, a iniciativa solidária na linha dos anos anteriores, permitirá apoiar famílias portugueses carenciadas, na região parisiense, com cabazes de Natal.

Outro exemplo paradigmático de espírito solidário da diáspora na quadra natalícia, acontece há vários anos na comunidade portuguesa do Reino Unido, a segunda maior da Europa, formada por cerca de 400 mil pessoas. Desde 2013, ano em que foi criada em Londres, a associação Abraço Solidário, que a coletividade benemérita liderada pela madeirense Zita da Silva, se tem empenhado no apoio a causas sociais, quer junto da comunidade portuguesa no Reino Unido, como também em Portugal.

No início deste mês, no âmbito do tradicional jantar de Natal solidário, no centro de Londres, a emigrante madeirense e dirigente associativa do Abraço Solidário, destacou que as verbas solidárias arrecadas pela coletividade serão encaminhadas para oito instituições e também uma família madeirense que foi severamente afetada pelos incêndios que ocorreram em outubro passado na pérola do Atlântico.

Estes exemplos inspiradores de solidariedade, e muitos outros que estão atualmente a serem dinamizados no seio da diáspora, robustecem que mesmo em tempos desafiantes e intrincados, o Natal é época de solidariedade nas comunidades portuguesas.

Que a solidariedade que emana das comunidades portugueses nos irmane a todos a tornar o mundo um lugar melhor, e nos inspire uma Feliz Quadra Natalícia e um Próspero Ano Novo. Como encorajava Madre Teresa de Calcutá, exemplo cimeiro de esperança e perseverança: “É Natal sempre que deixes Deus amar os outros através de ti…sim, é Natal sempre que sorrires ao teu irmão e lhe ofereceres a mão”.