Nata&Co conquista ingleses e já prepara nova expansão

A tradição ainda é o que era no Reino Unido? Os ingleses quiseram o Brexit, mas já não conseguem esquecer a gastronomia portuguesa. Exemplo disso é o sucesso da pastelaria tradicional portuguesa Nata&Co, que nasceu em Cardiff em 2012 e que depois abriu uma segunda loja em Bath, em 2020. Agora, prepara-se para inaugurar um terceiro espaço, mas em Bristol, “um pedido de muitos clientes”, revela o proprietário Filipe Brito.

De acordo com o empresário, os clientes viajam de longe apaixonados pelo pastel de nata e também por outras especialidades lusas, daí a aposta em abrir uma nova pastelaria em Bristol, no local da antiga Patisserie Valerie na Queens Road, um local com tradição de pastelería francesa, que fechou em 2019, após o Brexit.

A nova loja de Filipe Brito está na rua principal em Kings Road. A especialidade? O pastel de nata na versão tradicional ou com Nutella e ainda uma versão vegan.

Com a experiência anterior do trabalho na empresa familiar em Portugal, o empreendedor entrevistado pelo jornal local Bristol Post explicou a aposta na cidade de Bristol: “Tinha muitos pedidos de clientes que viajam de Bristol para Cardiff para comprar nossos produtos. Além disso, a cidade, vibrante e cheia de vida, tem um bom potencial”.

A estratégia é apresentar “a tradição lusa” com todos os produtos e marcas de Portugal, desde as “natas, pastelaria e salgadinhos caseiros (acabados de fazer), aos bolos de aniversário e pão caseiro”, incluindo uma oferta das “bebidas e café portugueses”, o que se revelou uma receita de sucesso nas outras lojas da empresa.

