Natação portuguesa vitoriosa na Dinamarca

No arranque do Open da Dinamarca, Miguel Nascimento venceu a prova de 50 metros livres. O evento aconteceu nos arredores de Copenhaga.

Com um tempo de 22,20 segundos, o português venceu na Dinamarca. Em segundo lugar da prova ficou outro português, Diogo Ribeiro, que conseguiu um tempo de 22,44 segundos. Ambos os atletas representam a natação do Benfica, como refere o jornal A Bola.

Miguel Nascimento detém o recorde nacional desde dezembro de 2020 de 22,16 segundos. Diogo Ribeiro mantém o seu recorde pessoal de 22,35 segundos, o recorde nacional de juniores. Ambos já estão qualificados para o mundial de Budapeste, a acontecer em junho e julho deste ano, e para o europeu de Roma, em agosto.

Para além dos dois atletas, a comitiva nacional completou-se com a presença de Rafaela Azevedo. A atleta do Sport Algés e Dafundo conseguiu o segundo lugar nos 100 metros costas com 1.03,48 minutos.

