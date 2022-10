Nasceu no Minho uma nova revista científica internacional

Estudantes da Escola de Ciências da Universidade do Minho criaram a Journal UMinho Science (JUS), uma revista científica em inglês dirigida a toda à sociedade e com edição online contínua. Os conteúdos vão focar áreas como biologia, ciências da terra, física, matemática e química. Pretende-se ainda que a JUS possa ser uma ferramenta de inovação pedagógica, com artigos sobre novas estratégias de ensino e aprendizagem de ciências, em particular das ciências experimentais.

Os autores interessados de qualquer instituição ou país podem submeter artigos originais a partir de hoje. Esta publicação da UMinho Editora quer apostar no acesso livre, na qualidade e na internacionalização. A editora-chefe é Carla Fernandes e a coordenadora é Beatriz Santos.

“A JUS distingue-se por ser dirigida por alunos, mas mantém um elevado rigor e a qualidade dos artigos, num processo duplamente cego em que os revisores, especialistas de renome em várias áreas, não sabem quem escreveu o artigo nem o autor sabe quem o reviu”, explica Beatriz Santos. A revista prevê a publicação de artigos científicos, de revisão, de divulgação, de opinião e editoriais, o que serve também como um fórum de discussão sobre ciência. A edição é em contínuo e admite-se que os primeiros artigos saiam ainda este ano. Está igualmente agendada uma edição da JUS por semestre, agregando os vários conteúdos publicados.

Esta é mais uma revista da UMinho que procura divulgar ciência de forma livre, sem custos para o cientista nem para o leitor. A JUS nasceu há cerca de um ano num desafio feito pela Escola de Ciências aos seus alunos, que prontamente o aceitaram. “Esta experiência tem sido desafiante a nível editorial e científico”, admite Beatriz Santos.

Os editores associados do Journal UMinho Science são Andreia Breia, Beatriz Santos, Diogo Carvalho, Gabriel Quartin, Inês Barbosa, Inês Tavares e Raúl Garcia, estudantes da UMinho em áreas como Genética Molecular, Física, Engenharia Física, Ambiente, Estatística Aplicada e Geologia. No comité consultivo estão Inês Sousa, Nuno Castro, Rui Oliveira e Hernâni Gerós, professores da Escola de Ciências da UMinho.

