“Nascer, Viver, Morrer” é o novo single de Tim Bernardes

“Mil Coisas Invisíveis” é o nome do novo disco de Tim Bernardes, com data de lançamento prevista para junho deste ano. No entanto, o cantor e compositor já lançou o primeiro single do álbum nas plataformas digitais.

“Nascer, Viver, Morrer” é o nome do primeiro single apresentado ao público, cinco anos após o lançamento do disco a solo “Recomeçar”. Este single é o primeiro do álbum porque “é uma música que, mesmo sendo curta, consegue sintetizar os assuntos que permeiam o disco”, explica Tim Bernardes.

“Sempre parto da intenção de querer fazer canções que eu gostaria de ouvir. Acredito que este single seja o primeiro passo de um novo momento”, comenta o cantor.

Quanto à produção do disco, o cantor refere que todos os temas foram gravados entre a sua casa e o estúdio Canoa. No que toca ao “mix” e à masterização, dividiram-se as responsabilidades entre o Bernardes e Gui Jesus Toledo.

Aos novos lançamentos, Bernardes acrescenta a colaboração com os Fleet Foxes, pois arranca no próximo dia 23 de junho em digressão com a banda americana.

Tim Bernardes estará encarregue de fazer o concerto de abertura durante a digressão pela Costa Oeste Americana, que encerrará dia 17 de julho em Missoula.