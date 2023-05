Não vás embora rapaz! Já diz a Ana Bacalhau

Ana Bacalhau apresentou o novo single, “Não Vás Embora Rapaz!”, no passado dia 19 de maio. O tema “marca um regresso da artista a um formato onde se sente como peixe na água”.

Tiago Nogueira, membro de “Os Quatro e Meia” e co-autor do tema afirma que “com uma sonoridade leve e ritmo contagiante, a voz de Ana Bacalhau dá vida a uma canção que transmite a energia apaixonada contida na letra e na música de Mariana Moreira”.

“Numa descrição visualmente contagiante, viajamos pela história entusiástica de uma mulher que está disposta a agarrar-se ao seu rapaz com unhas e dentes, aceitando o tumulto emocional que o amor, quando vivido intensamente, sempre provoca”, acrescenta

A produção ficou entregue a João Só e a capa do single foi executada por João Pombeiro. “Não Vás Embora Rapaz!” é o primeiro tema do novo disco a ser anunciado e “promete não deixar ninguém parado”, de acordo com o comunicado da agência de Ana Bacalhau.