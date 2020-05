Ai mulher, que dizes?

Não és feminista? Tu?

Deixa-me rir.

Sim, eu não sou feminista.

Considero essa palavra agressiva e muito estigmática.

A feminista faz oposição ao homem, como um diabo culpado de todos os males das mulheres.

Sei bem que a sociedade é do ser todo poderoso masculino.

Mas não sou de detestar um ser humano porque é homem e ganha mais que eu num mesmo cargo profissional.

Não sou de detestar os homens porque são machistas e se acham donos da verdade.

Cada ser humano tem qualidades e defeitos.

E isso acontece com o homem e a mulher.

Sim, somos vítimas. Ou melhor, somos vítimas de nós mesmas apenas.

Calamo-nos, aceitamos muito ou tudo, fomos e somos educadas e formatadas primeiro pelas nossas mães que são as primeiras responsáveis pelas nossas visões e a nossa educação.

Eu digo chega!

Eu vivo em democracia, numa liberdade falsa do ser mulher mas mesmo assim bem melhor que outros modelos criados pelos homens.

Sim, admito que a minha sociedade assim como a maioria das sociedades são patriarcas.

Mas não acredito que devemos lutar contra os homens como o inimigo número um das mulheres.

Existem, felizmente, homens que defendem a equidade entre homens e mulheres.

E eu, eu acredito que devemos ser união com os homens, que devemos dar as mãos e avançar lado a lado.

Defender cada ser humano é a minha identidade e deixar de ter esterotipos nas nossas mentes é o que eu defendo.

E se homens e mulheres conseguissem finalmente caminhar em uníssono e aproveitar as sensibilidades de dois seres diferentes mas complementares?

É, não sou feminista.

Sou uma mulher independente que sabe o que quer, que sabe o que não quer e que toma decisões, que erra mas que não se torna nunca numa vítima face a homem algum.

BV250520