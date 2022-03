“Não sou emigrante, represento uma geração inteira que se sente portuguesa”

Nathalie de Oliveira é filha de pais emigrantes e trabalhou na autarquia de Metz, em França. É militante do Partido Socialista nos dois países, e foi esta quarta-feira eleita deputada na Assembleia da República.

A deputada eleita ficou em grande êxtase quando soube dos resultados eleitorais. “Foi antes da hora, com a convicção e certeza matemática de que elegeríamos um segundo deputado. Mas não acreditei de imediato, já estive em várias campanhas e sei que, por vezes, é preciso esperar até ao último voto“, referiu ao jornal Expresso. Reforçou que a sua missão no parlamento será procurar “mais amor correspondido” com os emigrantes.

A deputada eleita de 44 anos não esconde as suas prioridades: a luta pelos direitos dos portugueses que vivem no estrangeiro, a melhoria do atendimento consular, o aumento da rede de ensino de português e, mais importante, a reforma da lei eleitoral, que persiste que “já foi assumido e tem que ser uma prioridade da próxima legislatura”.

Filha de emigrantes, não esconde que “não há um dia que os emigrantes não leiam um jornal português ou sigam canais portugueses”. “É preciso que o amor à pátria-mãe seja mais correspondido”, reforça a filha de um emigrante de Celorico de Basto, que se dirigiu a França nos anos 60.

Em casa de Nathalie de Oliveira, existia já admiração por alguns políticos. “Houve sempre em minha casa um grande fascínio por Mário Soares, uma das grandes figuras políticas que trouxe a liberdade a Portugal”, refere, apesar de os pais nunca terem promovido qualquer participação na vida política. Esse mundo “não era para nós”.

Exerce vida política desde 2003, quando a convite do então secretário de estado das Comunidades, José Cesário, a convidou a participar numa plataforma de lusodescendentes em Lisboa. Filiou-se em 2007 ao Partido Socialista francês, que refere ser muito mais conservador em relação ao português. Tem já na sua carreira passagens pela Comissão Europeia, pela UNESCO, pela Câmara de Metz ou pela Fundação Jean Jaurès.

Comprometida com Portugal, assume a consciência de que a sua vida passará muito mais por viagens entre Lisboa e Paris, e deixou também uma mensagem aos portugueses que estão cá fora. “Sempre andei muito entre TGV e aviões. Este é mais um desafio. Não sou emigrante, represento uma geração inteira que se sente portuguesa e que queria participar na vida de Portugal e isso vai transformar o meu mandato”, conclui.