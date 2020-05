Não se deixe enganar! Leia isto antes de comprar um carro usado

Comprar carro usado é a opção número um de muitos portugueses, principalmente por ser mais acessível do que adquirir um carro novo. Neste negócio, no entanto, tanto nos pode sair a lotaria como podemos perder dinheiro – e muito!

Boas notícias: é possível ficarmos mais próximos da lotaria do que da perda de dinheiro. Mas como podemos garantir que a nossa compra seja benéfica? Quais os cuidados a serem tidos na compra de um carro usado?

Temos algumas dicas que o vão ajudar na sua compra.

Cinco cuidados que devem ser tidos na compra de um carro usado

1. Verifique o estado do carro

Em primeiro lugar, dê uma vista de olhos geral ao carro que pretende comprar, tanto no exterior como no interior. Pode começar por falar com o proprietário do carro, esperando que este lhe dê algumas informações pertinentes.

Após falar com o dono do carro, verifique se existem diferenças na pintura, se encontra ferrugem, se as portas estão alinhadas quando fecham – em caso negativo, provavelmente o carro esteve num acidente –, pode usar um íman para verificar se houve reparação com massa e muito mais.

Analise, ainda, se o desgaste dos pneus é irregular – pode demonstrar defeitos de suspensão –, se existe ferrugem na parte de baixo do automóvel, se os tubos de borracha estão em bom estado ou se existem fugas de óleo. Verificar a data da bateria ou o estado dos cabos elétricos também é muito importante.

Já a nível interior, verifique o funcionamento de todos os aparelhos – como o rádio ou o ar condicionado –, garanta que não existem cheiros difíceis de tirar – como o cheiro a tabaco –, verifique se os cintos de segurança estão em condições e se a caixa de velocidades não tem folgas, experimente os pedais e abra e feche os vidros.

Alguns aparelhos, como o ar condicionado ou o rádio, podem não estar em funcionamento, mas o problema pode ser fácil de resolver. Se conhecer o problema, pode deixar o seu carro como novo com as peças de qualidade e a preços acessíveis da lojapecasauto.pt .

2. Conduza o carro antes de o comprar

Conduzir o carro antes da compra é muito importante. Aliás, se o proprietário não se colocar à disposição de o deixar experimentar o carro, não feche negócio. Isto porque durante a condução é possível encontrar alguns problemas no carro.

Mas atenção, se não tiver conhecimento suficiente, aconselhamo-lo a ter o seu mecânico durante o momento de compra. Este irá ficar atento a barulhos diferentes, a respostas do carro durante a condução e muito mais.

3. Tome atenção aos quilómetros

Falsificar os quilómetros do carro é muito fácil e, portanto, deve manter-se atento e identificar sinais de que este truque foi usado. Os botões desgastados e a marcação no manual da troca de óleo são apenas algumas formas de garantir a não alteração dos quilómetros.

Se tiver dúvidas quanto a essa alteração, pode pedir apoio profissional.

4. Quanto fica a manutenção do novo veículo?

De nada serve escolher um carro económico que o vai ajudar a poupar combustível, se a manutenção do veículo é mais cara que o mesmo. Antes de comprar o carro, verifique o valor associado à manutenção, porque a desvalorização do carro não significa obrigatoriamente manutenção barata.

Com isto queremos mostrar que se comprar um modelo importado a um preço muito acessível, não significa que as peças vão ser baratas, por exemplo. Na realidade, as peças podem ficar muito caras e, nesse momento, vai arrepender-se da sua compra.

Para evitar arrependimentos, faça um estudo completo primeiro e, se necessário, peça ajuda profissional.

5. O carro tem os documentos necessários?

Por último, verifique todos os documentos, como o Requerimento de Registo Automóvel, o Documento Único Automóvel e os documentos associados ao seguro.

No dia de compra, lembre-se de ter o cartão de cidadão consigo para fazer a alteração do proprietário do carro.

Existem muitos mais cuidados a ter durante a compra de um carro usado, mas estes são os que consideramos mais importantes. Pode encontrar uma checklist completa no site da Deco Proteste ; um recurso imprescindível para que se lembre de cada ponto a analisar.

(Foto: Pixabay)