Não perca a próxima edição do Portugal Exportador

A AICEP – Portugal Global, em parceria com a Fundação AIP e com o Novo Banco, organiza a 15.ª edição do Portugal Exportador, um evento que terá lugar no próximo dia 18 de novembro de 2020, das 9h30 às 18h00, no PT Meeting Center (FIL – Feira Internacional de Lisboa).

Nesta edição, de forma a responder às circunstâncias da pandemia, o Portugal Exportador terá também uma forte componente digital, permitindo a participação virtual em direto de visitantes profissionais aos conteúdos do evento e uma ainda maior visibilidade, quer a nível nacional, quer internacional.

O Portugal Exportador é uma iniciativa dirigida essencialmente às PME que estão a dar os primeiros passos na exportação ou que pretendem diversificar os seus mercados de atuação.

No âmbito do certame terão lugar, num só dia, em paralelo, seminários, workshops de mercado e setoriais e ainda cafés temáticos.

Também estarão presentes as embaixadas acreditadas em Portugal, as Câmaras de Comércio bilaterais e Portuguesas no Exterior e as mais relevantes entidades de apoio à internacionalização, com quem os visitantes profissionais poderão marcar encontros personalizados.

