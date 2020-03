Não partilhar “Fake News” é amar!

As fontes de medo e ansiedade são muitas e parece que se tornam mais pesadas a cada momento de isolamento social ou de vivência de incerteza, o que me parece natural: é uma situação nova para todos nós.

No entanto, há algo que é infinitamente mais poderoso e que ajuda a que passemos o melhor possível esta fase menos boa: a nossa capacidade de cooperação e de solidariedade, sendo cada vez mais emocionante ver os casos de vizinhos que se entreajudam no acesso a bens e cuidados básicos.

Acho, em todo o caso, que chegou o momento de cada um fazer o urgente exercício pelo bem-comum: estou a usar as vias digitais / redes sociais de forma responsável e adequada?

Desde há anos que “grito” os benefícios incontáveis da comunicação via digital. Podemos estar mais próximos, sem restrições geográficas, e chegar perto de quem não podemos abraçar no imediato.

Em todo o caso, isto vale para o bem e para o mal, chegamos mais rápido às pessoas com vários conteúdos e temos de ter consciência disso. Imagine que encontra um familiar e um amigo de longa data na rua e que lhes partilha informação de máxima importância, a lógica é a mesma.

Nos últimos dias tenho visto com muita frequência (via Facebook/ Whatsapp/ MSN, as redes que uso) a partilha de informações e de fontes não VÁLIDAS.

Fake News, ou por extenso em Português: partilhar vídeos/áudios/textos sem fontes fidedignas prejudica todos/as porque pode estar a partilhar uma mentira! Francamente, gostava de ser enganado e que enganassem quem ama?

Deixo-lhe algumas dicas (que também uso) e que queria que considerasse antes de partilhar nas redes sociais qualquer conteúdo:

Confirmei a origem das informações?

Antes de partilhar e ver se vale a pena qualquer partilha ou comentário, VALIDE calmamente se a fonte do conteúdo é fidedigna. Se vir que é falso, não partilhe e se possível denuncie à plataforma onde viu.

Estou a partilhar algo benéfico?

O mau gosto pela partilha de tudo o que é catástrofe é promotor de mais medo. Partilhe informação real mas que acrescente algo a quem ler. Estando todos conectados vamos todos ter consequências, faça um bom uso desse Dever/Direito!

Tenho estado muito tempo a navegar nas redes sociais? (Des)ligue e relaxe!

Tal como em tudo é necessária ponderação. Se está muito tempo nas redes sociais, saia das mesmas e faça tarefas que permitam o isolamento mas com o máximo bem-estar: filmes, livros, séries que queira (re)ver; atividades em casa, jogos de tabuleiro ou mesmo o Dolce Fare Niente pós tarefas que tenha.

Vigiar a ansiedade

Muito comum, mas que deve ser ainda mais mantida em atenção num contexto novo de incerteza. Tente fazer atividades em que possa relaxar (por ex. a meditação é uma excelente ferramenta e há vários conteúdos de como fazer).

Sobretudo, mantenha em mente que estamos TODOS/AS a viver o mesmo e queremos estar bem.

E se fosse consigo, com os seus filhos, pais, amigos? Não partilhar Fake News é amar e proteger!

Pode escrever-me para carlos.barros@bomdia.eu