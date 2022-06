Não há só uma marca portuguesa que vai a Milão

Decorre entre os dias 7 e 12 de junho a 60ª edição do iSaloni – Salone del Mobile. O evento de mobiliário terá várias empresas portuguesas, de norte a sul do país.

A marca Laskasas estará no evento, mas também outras. A Vista Alegre marca presença em Milão, apresentando-se como uma marca glamourosa que se tem tornado numa marca global de luxo. A empresa refere que produz cerca de 15 milhões de peças de porcelana de mesa por ano, como apresentado no site do evento.

A indústria portuguesa de cadeiras também vai a Itália. A CMcadeiras é uma marca de Rebordosa, no concelho de Paredes que marca presença no evento. A marca admite que maquinaria avançada e operários qualificados tem sido o sucesso para fazer qualquer tipo de cadeira.

Também de Paredes é a Wewood – Portuguese Joinery. A marca já leva quase 60 anos a operar e admite manufaturar mobília que não tem época ou moda.

Ainda no norte do país vem o grupo Castro. A empresa de Rio Tinto, em Gondomar, tem as marcas Castro Lighting e Castro Interiors. Ambas estarão em Milão.

A José Leite de Castro estará no iSaloni, também. De Vila do Conde, a empresa irá expôr os seus móveis, estofados e projetos de iluminação.

Estas são apenas algumas das empresas que estarão na 60ª edição do iSaloni. O evento de Milão conta também com as marcas Marques & Silva ou Casa Magna, também vindas de Portugal.

