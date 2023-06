Não está “Enganado”. Este é o novo single de Ivo Dias

Com uma letra que pretende dar voz ao descontentamento político que se vive em Portugal e no Mundo, “Enganado” é o novo single do músico português Ivo Dias. Lançada esta sexta-feira, em parceria com os artistas O Martim e RUAS, a música já se encontra disponível nas principais plataformas digitais.

“Vives em terra de cegos, Aqui basta um olho para ser rei”. É assim que começa a letra do novo single do cantor, filho de mãe portuguesa e pai brasileiro, Ivo Dias. Ao jeito de “ridendo castigat mores”, e com a participação de “dois artistas que muito admiro”, como refere, o cantor tenta passar através de uma melodia ritmada, o sentimento de descontentamento relacionado com o contexto político sentido em Portugal e pelo Mundo.

O Martim e o rapper RUAS são partcipação especial neste single, que conta ainda com a participação de Ciro Lee na bateria, Cícero Lee no baixo, Carlos Garcia nos teclados, Iuri Oliveira nas percussões e vozes, Diogo Caetano nas vozes, Diogo Duque na flauta e no trompete e Pedro Guimarães na guitarra elétrica.

Ivo Dias nasceu em Portugal, e desde os 13 anos que se faz acompanhar da sua guitarra, tendo feito os seus primeiros acordes e composições enquanto autodidata. Tendo iniciado os seus estudos de Guitarra Clássica na Escola de Música Crescendo do Estoril, passou pela escola de Jazz da ETIC, e pelo curso de “Música e novas tecnologias, composição e guitarra” com ícones da música como Pedro Faria, Nuno Campos e Pedro Madaleno.

Professor de guitarra na escola Salesianos do Estoril, e coordenador da escola Guitar Academy Carcavelos, a música é o seu dia a dia, que para além do ensino dedica a criar, produzir e compor, não só para ele, mas para vários artistas de renome.

Ivo lançou-se em nome próprio em 2017 com os trabalhos, “Se7e (2017)” e “#Guerreiro (2018), e atualmente encontra-se a terminar um novo trabalho com a Co-Produção de Cícero Lee.