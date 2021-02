Não esqueça que precisa de teste para regressar a França

As autoridades francesas determinaram que a partir do dia 31 de janeiro, todos os viajantes maiores de 11 anos de idade provenientes de Portugal deverão apresentar um teste RT-PCR com resultado negativo realizado 72 horas antes da partida de viagem, independentemente do modo de transporte – aéreo, marítimo ou terrestre.

Significa que qualquer pessoa que regresse a França de carro também estará obrigada a apresentar o teste na fronteira.

Esta medida apenas não se aplica aos condutores de transportadores terrestres e aos trabalhadores transfronteiriços.

É ainda recomendado que após a entrada em território francês, o viajante se isole durante 7 dias e que seja efetuado novo teste RT-PCR após aquele período.