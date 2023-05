Frequentemente ouve-se e também se lê na imprensa europeia: “A Ucrânia luta por todos nós”.

Sou contra que um único ucraniano ou ucraniana lute por mim. Essa é uma estratégia de formar consciências apropriando-se do povo para o pôr ao serviço dos interesses e das querelas do poder económico-político em detrimento do mesmo povo.

A Ucrânia são jovens que morrem e cuja saúde está arruinada física e psiquicamente, envenenados pelo ódio ou por um dever de obediência alheia; são paisagens, lares e sonhos destruídos; são rios de sangue e gritos sem eco que se prolongam no vazio do horizonte! É o vírus do ódio que também se espalha cada vez mais nas massas populares europeias e embota o nosso olhar para a realidade.

A defesa da democracia deve ser alcançada com outros meios. O tempo de hoje e dos nossos governantes está cheio de contradições. Ninguém se mostra interessado em negociações de paz porque todos querem ganhar de maneira total; daí as vozes que clamam por conversações não serem ouvidas dos dois lados!

A política está a funcionar com uma visão errada do mundo!

Não em meu nome, mas sim em nome da barbárie! Em nome da barbárie, russos, europeus e americanos são o testemunho de que os fins justificam os meios quando usados contra os povos! Não há barbarismo mau nem menos mau; na falta de uma cultura do bem e da paz, barbarismo encontra sempre desculpas para se justificar e espalhar!

António CD Justo