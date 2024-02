Não diga aos miúdos que o InterContinental tem um brunch de Nutella

O melhor dos dois mundos é mesmo a combinação de um brunch de domingo com o creme de avelã mais conhecido do planeta. A cinco de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da Nutella®, contudo, o InterContinental Lisbon achou que este dia merecia um destaque mensal. Para o efeito, preparou um Menu que pretende uma celebração mais intensa de sabores e que foi pensado ao pormenor para ser completamente irresistível.

Neste Brunch poderá comer todas as Panquecas com Banana e Nutella® que quiser! E não fica por aqui, como pratos especiais pode contar com Bolo de Kiwi, Cupcakes, Tarte de Mirtilos, Bolas de Berlim e ainda Eclairs de Morango, sendo que o elemento chave de todos estes pratos é a Nutella®, claro. Esta é, certamente, uma boa opção para os amantes de chocolate e para os apaixonados por este creme de avelã.

Este não é um brunch apenas de doces, tem um pouco de tudo e poderá saborear todos os elementos deste menu sem ter de chorar por mais. Para os fiéis ao habitual, não poderão faltar os famosos ovos variados pedidos à la carte, com grande destaque para os Ovos Benedict que são um sucesso. Poderá ainda contar com uma panóplia de tostas e a famosa Live Station de Panquecas, Waffles e Crepes com uma vasta seleção de molhos e toppings.

Dia 25 de fevereiro, entre as 11h30 e as 15h00, o local perfeito para o Brunch de domingo é no InterContinental Lisbon.