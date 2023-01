Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Depois todas as crianças comerão seu pão

Agora: Os senhores da guerra dominam o mundo

Somas astronómicas evaporam em armamento

E muitos observam com um suspiro profundo.

Depois ainda iremos converter lanças em armas

Depois iremos forjar das lanças utensílios de agricultura

Agora não: Precisamos de muitos blindados

Agora não: Nem que gema toda a criatura.

Depois: Agora não faremos acordo para a paz

Agora não: Não daremos a parte de fraco

Agora não: Nem que morra ainda muito rapaz

Jovem e saudável e até vá para o buraco.

Depois talvez cheguemos a uma negociação

Agora não: As potências tem sede de sangue

O seu governante as tem numa escuridão

Será que neste poema se enquadram as nações?

E você leitor que pensa? Como vê o depois?

Deverá dar seu contributo agora: Não depois!

O provérbio diz: Não deixes para depois…

Haja agora. E não depois…

José Valgode