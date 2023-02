Não deixem morrer a tradição! 

“Que a primavera venha leve, suave e calorosa, enchendo de cor o dia-dia e iluminando os corações gelados.”

Caio Fernando Abreu

Quem nunca ficou admirado com os Caretos, figuras belzebúticas, de Macedo de Cavaleiros? Na aldeia de Podence, estas figuras altas e coloridas de tons vermelho, amarelo e verde saem à rua para se exibirem pelas vielas da velha aldeia agitando o ânimo de todos os moradores, e de quem lá passa. E causar o caos entre as garinas, que são o alvo principal destes figurinos.

No Domingo Gordo e na Terça-feira de Carnaval, os rapazes da aldeia vestem-se de personagens estranhas, adornando-se de trajes coloridos feitos com franjas, tapam a cara com máscaras feitas de lata, couro ou madeira com narizes pontiagudos. Como se não bastasse, amarram à cintura chocalhos e sinos para que ao correr energeticamente possam fazer barulho, e assim anunciar a sua chegada. O principal objetivo é encontrar as moças, dançar com elas e chocalhar as pobres almas, divertindo-se assim anonimamente. Às vezes, torna-se na chance perfeita para aquele rapaz tímido finalmente ganhar coragem e agarrar a sua amada.

Na noite de Domingo Gordo, fazem-se casamentos fictícios entre rapazes e raparigas, numa cerimónia tradicional, mas tudo na brincadeira. É uma festividade de ‘fazer de conta’ e alegria, onde os casais escolhidos não podem reclamar da sua sorte (ou azar). Na manhã de segunda-feira, a tradição determina que o rapaz tem de ir visitar a rapariga que lhe calhou no sorteio, arrecadando doces e vinho fino como forma de agradecimento.

Esta tradição pagã transmontana vem anunciar, já desde os tempos do neolítico, o fim do Inverno e o início da Primavera. O objetivo do Careto é chocalhar as mulheres, no sentido de as engravidar, representando assim a época fértil que vai começar. O que me deixa a pensar é que o rapaz que for trajado não pode sofrer de miopia, que senão ainda pode agarrar a mãe ou a avó no escuro!

E, nada melhor que terminar esta história com a receitaa de um prato de empadão de bacalhau com grelos.

Ingredientes:

600 g de migas de bacalhau demolhadas

1 molho de grelos pequenos

1 kg de batatas

100 g de maionese

2 cebolas

2 dentes de alho

1 dl de leite

0,5 dl de azeite

1 gema misturada com 1 colher (sopa) de leite

Noz-moscada q.b.

Sal e pimenta q.b

Preparo:

Lave as batatas, corte-as ao meio e leve a cozer em água com sal. Depois escorra-as, retire-lhes a pele e reduza-as a puré. Junte a maionese, o leite, a noz-moscada, sal e pimenta. Misture bem e reserve. Descasque as cebolas e os dentes de alho, corte as cebolas em meias-luas e pique os dentes de alho. Coloque num tacho e refogue em azeite. Junte as migas de bacalhau e deixe cozinhar mais um pouco até ficarem com o aspeto de cozinhadas. Retire e reserve. Arranje e lave os grelos e coza-os em água com sal. Escorra e reserve. Num pirex disponha metade do puré, os grelos, o preparado de bacalhau e por fim o restante puré. Pincele com a mistura da gema e leve ao forno pré-aquecido a 200ºc até ficar douradinho. Retire e sirva decorado a gosto.

Bom apetite!

Dévora Cortinhal