Não consegue aceder ao Facebook? Saiba porquê

O Facebook, assim como o Instagram e o WhatsApp, da empresa de Mark Zuckerberg, estão em baixo esta segunda-feira.

De acordo com o site DownDetector, que regista as reclamações dos utilizadores sobre problemas com serviços online, os problemas começaram por volta das 16h44 e estão afetar alguns países no mundo, entre os quais Portugal.

Entretanto, no Twitter, Andy Stone, gerente da política de comunicações do Facebook, já veio pedir desculpas pelo “inconveniente”.

