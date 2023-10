Não chovia assim em Madrid há 100 anos

A cidade de Madrid bateu esta quinta-feira o recorde de chuva num só dia, segundo um registo oficial que tem mais de 100 anos, disse a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Esta quinta-feira, entre as 09h00 e as 19h00 locais, caíram 100,1 litros de água por metro quadrado no centro de Madrid, um recorde nos registos oficiais, que remontam a 1860, segundo a Aemet.

O valor mais alto anterior eram os 87 litros por metro quadrado registados em 03 de setembro de 1972 em Madrid, na estação de medição Retiro, no centro da cidade.

A chuva – que resulta da tempestade Aline que atinge a Península Ibérica – provocou esta quinta-feira inundações e outras ocorrências em diversos pontos de Espanha, embora sem registo de feridos ou situações consideradas graves pelas autoridades.

As inundações levaram ao corte de estradas e, no caso de Madrid, também encerraram algumas estações de metro e houve perturbações em linhas de comboio suburbanas.

Ligações de comboio de alta velocidade, de longa distância, estão também fechadas ou com perturbações e, no Mediterrâneo, foram canceladas quase todas as viagens de barco entre Espanha e Marrocos.

Já o vento provocou quedas de árvores por todo o país e o tecto de uma pastelaria desabou na região de Castela La Mancha, no centro de Espanha, num momento em que não havia pessoas dentro do espaço.

Por causa do mau tempo, foram fechados os parques urbanos de Madrid e Toledo e há registo de perturbações na iluminação pública em cidades da Galiza, no norte de Espanha.