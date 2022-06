Nani organiza torneio com os craques do futuro

Terminou este domingo a primeira edição da “Nani Origins Cup”, torneio de futebol infantil que decorreu nas instalações do Real Sport Clube, em Massamá, clube onde o internacional português Nani deu os primeiros passos da sua carreira desportiva.

O torneio teve lugar este fim de semana, nos dias 11 e 12 de junho, e contou com oito equipas (Real SC; A.D.Conquistadores; Italian Soccer Friends, onde atua Lucas, filho de Nani; CD Belas; U.Mucifalense; CD Mafra; GD Costa da Caparica e A.D. Amadora) com um total de 105 atletas, tendo culminado na vitória do CD Mafra, ao início desta tarde de domingo.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, Nani, o “patrono” deste evento, diz-se bastante feliz pelo concretizar desta iniciativa: “É sempre um orgulho poder voltar aqui e rever alguns amigos do Real (Sport Club) e poder fazer iniciativas como esta para as crianças, no sítio onde comecei a jogar e, sendo que estas crianças também estão a começar, é bom que estes eventos existam para que elas possam desfrutar, divertirem-se e para que estejamos todos em família”.

Quando questionado sobre de onde surgiu esta ideia, Nani refere que este é já um “desejo antigo”: “A ideia já surgiu há muito tempo, só não tem havido a oportunidade para que a possamos concretizar. Muitas das vezes, o facto de estar a jogar fora do país e o meu tempo livre não coincidir com a disponibilidade das pessoas com as quais eu gostaria de contar para esta iniciativa. Desta vez, conseguimos que este torneio se realizasse, tudo também graças ao excelente trabalho dos colaboradores aqui do Real”.

Segundo o próprio, esta foi apenas a primeira de muitas edições da “Nani Origins Cup”, que pretende “dar boas condições aos jovens que sonham um dia ser jogadores de futebol. O mais importante, neste momento, para os jovens é que se possam divertir e desfrutar da sua juventude também”.

Após o término do torneio, Adelino Ramos, o presidente do Real Sport Clube anunciou que a bancada do campo nº2, casa dos escalões de formação do clube, chamar-se-á “Bancada Luís Nani”.