Nani manifesta-se disponível para integrar seleção

O internacional português Nani confessou estar “curioso” para seguir o desempenho da seleção portuguesa de futebol no Euro2020 e disse estar “disponível para fazer parte dos escolhidos” de Fernando Santos para a prova.

“Vai ser um Europeu muito competitivo, várias equipas estão mais fortes e Portugal também apresentará um grupo renovado, com vários novos jogadores. Temos uma equipa muito forte, como se verificou nos últimos jogos, pelo que estou curioso para ver como a equipa irá estar no Euro”, afirmou o extremo do Orlando City, em entrevista à CNN.

Nani, que fez parte da seleção que conquistou o Euro2016, não é chamado pelo selecionador Fernando Santos há quase três anos, desde a Taça das Confederações, que se disputou em 2017. Contudo, aos 33 anos, o extremo diz-se “disponível” para voltar aos eleitos da equipa das quinas que vai disputar o próximo Campeonato da Europa.

“Estou disponível para fazer parte dos escolhidos do selecionador e sinto-me preparado para dar resposta. Se não for escolhido, estarei do outro lado, a assistir e a apoiar Portugal, na expectativa de que consigam o melhor resultado possível”, referiu Nani, que soma 112 internacionalizações e 24 golos por Portugal.

Portugal está integrado no grupo F do Euro2020, juntamente com França, Alemanha e um adversário que sairá do ‘play-off’ de apuramento.

Nani abordou ainda o segredo para a longevidade do amigo Cristiano Ronaldo, que, aos 35 anos, se prepara para ‘comandar’ Portugal em mais uma fase final de uma grande competição.

“O segredo para o sucesso do Cristiano é a sua mentalidade, o esforço que põe diariamente no treino. Está tudo na forma como treina, como prepara o seu corpo e mente para estar sempre no seu melhor. Esse é o motivo por que marca tantos golos, tem as performances que tem e é o melhor do mundo”, observou o internacional luso.

O extremo prepara-se para iniciar a segunda temporada ao serviço do Orlando City, equipa que disputa a Liga norte-americana (MLS) e que Nani acredita ter capacidade para “competir com os melhores”.

“O Orlando City é um clube que já tem cinco anos de MLS e que, por isso, já tem tradição na competição. Temos um novo treinador e novos jogadores, por isso o nosso foco é ter uma equipa forte, que esteja preparada para competir com os melhores. Conseguindo isso, poderemos determinar quais as ambições que devemos ter este ano”, disse.

A 25.ª edição da MLS arranca esta semana, sendo que a estreia do Orlando City – no qual também alinha outro português, o lateral João Moutinho -, está agendada para sábado, com a receção ao Real Salt Lake, a contar para a Conferência Este.