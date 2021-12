Namorado de Sara Carreira conduzia em excesso de velocidade

Perícia a centralina do carro apura que Ivo Lucas seguia com velocidade excessiva para as condições climatéricas.

Ivo Lucas conduzia a uma velocidade de aproximadamente 128 quilómetros por hora quando se deu o acidente que provocou a morte de Sara Carreira, a sua namorada e filha do cantor Tony Carreira, em dezembro do ano passado.

Uma perícia à centralina do Range Rover em que seguiam permitiu estimar a velocidade, considerada excessiva face as condições climatéricas que se faziam sentir na altura.

Segundo o Jornal de Notícias, a GNR concluiu há cerca de um mês o relatório final sobre o acidente que vitimou Sara Carreira. O documento, que aponta responsabilidades ao namorado da cantora, mas também à fadista Cristina Branco e ao condutor do primeiro veículo que se despistou, já foi entregue ao Ministério Público de Santarém.

