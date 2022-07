Namorada de internacional francesa encontrada sem vida

Nas vésperas do arranque da fase final do Campeonato da Europa de futebol feminino, a namorada de ​​​​​​​Pauline Peyraud-Magnin, guarda-redes da seleção francesa, foi encontrada sem vida no seu apartamento, em Turim, Itália.

A notícia é avançada pela agência AFP, que cita as autoridades italianas para revelar que “está a decorrer uma investigação em regime secreto” para apurar as circunstâncias que levaram à morte de Camile Nell, de 27 anos.

