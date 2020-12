Namíbia: este deputado chama-se Adolf Hitler

A Namíbia acaba de eleger nas eleições regionais um deputado chamado Adolf Hitler, um conhecido ativista e “anti-apartheid” em Uunona, a sua cidade natal, localizada no norte do país africano.

“Adolf Hitler teve uma vitória esmagadora nas eleições regionais na Namíbia”, escreveu esta quinta-feira o jornal alemão Spiegel, citado pela emissora Deutsche Welle. De acordo com a imprensa internacional, o político recém-eleito é representante do partido Swapo, tendo sido eleito com 84,88% dos votos.

Em declarações ao jornal alemão Bild, o político explicou que o seu pai o tinha batizado com o nome de Adolf Hitler em homenagem ao ditador alemão porque, provavelmente “não entendia o que é que Adolf Hitler representava”. Agora, explica, é tarde de mais para mudar de nome, uma vez que este consta em todos os seus documentos oficiais.

Apesar de ter o mesmo nome do ditador alemão, o político frisa que mantém a maior distância possível do seu homónimo. “O facto de ter este nome não significa que esteja a planear dominar o mundo”, disse, em tom de brincadeira.

Segundo Spiegel, o nome “Adolf” é bastante comum na Namíbia, antiga colónia alemã. Existem também ruas batizadas de Otto von Bismarck (um importante estadista alemão do século XIX) ou Hans-Dietrich Genscher (político alemão do século XX) no país.

Entre 1884 e 1915, várias partes da Namíbia pertenceram ao Império Alemão. Os colonizadores esmagaram de forma brutal revoltas dos grupos étnicos locais Hereros e Nama, matando dezenas de milhares de pessoas.

Até hoje, a relação entre a Namíbia e Alemanha não é fácil. O Governo alemão mantém, há vários anos, duras negociações com as autoridades do país africano sobre eventuais indemnizações relacionadas com crimes perpetrados durante a era colonial.