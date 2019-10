O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou esta quarta-feira um conjunto de medidas sociais, como o aumento do salário mínimo mensal e aumento dos impostos para os mais ricos, como uma tentativa de acalmar os protestos que têm assolado o país nos últimos dias. As manifestações contra o aumento do preço dos bilhetes do metro já se prolongam há cinco dias e provocaram, pelo menos, 18 mortos.