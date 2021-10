Nacionalistas espanhóis anexam Portugal em cartaz comemorativo

O partido nacionalista espanhol VOX divulgou um cartaz alusivo ao Dia da Hispanidade, que se assinalou na terça-feira, em que o território português é parte de Espanha, tal como as ex-colónias portuguesas.

“A Espanha tem muito a comemorar e nada do que se arrepender. Num dia como hoje, há 529 anos, Colombo descobriu a América e começou a Hispanidade, a maior obra de geminação realizada por um povo na história universal”, afirma o partido em mensagem que acompanha a imagem divulgada nas redes sociais.

No centro da imagem está um mapa que assinala a vermelho antigas possessões da coroa espanhola em todo o mundo, incluindo Portugal, toda a América Latina, grande parte da América do Norte e as costas africanas do Atlântico e Índico, incluindo o que é hoje Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, entre outros países.

