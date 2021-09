Nacional empresta casa ao maior rival

O Marítimo, que está impossibilitado de jogar em casa devido às condições do relvado, poderá receber o Arouca, para a quinta jornada da I Liga, no Estádio do Nacional, confirmou à Lusa fonte do clube ‘alvinegro’.

“O interesse coletivo está acima de qualquer rivalidade clubística”, avançou a mesma fonte, sublinhando que “o Marítimo fez o pedido ao início da tarde de segunda-feira e foi aprovado de imediato”.

Os ‘verde rubros’ viram o seu estádio interdito a jogos e treinos após o seu relvado ter recebido uma segunda nota consecutiva da Comissão Técnica da Liga de clubes, após a partida diante do FC Porto (1-1), obtendo uma classificação de 1,67, numa escala até cinco.

A única equipa madeirense no primeiro escalão do futebol nacional já tinha tido uma avaliação negativa (2,06) ao ‘tapete verde’ depois do embate com o Sporting de Braga (0-2), na ronda inaugural do campeonato.

Com o relvado ainda em condições precárias, o Estádio da Madeira, casa do eterno rival Nacional, será a alternativa para a receção ao Arouca, na segunda-feira, às 19h00.