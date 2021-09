Nacional despede Costinha

O treinador Costinha deixou esta segunda-feira o comando técnico do Nacional, equipa da II Liga portuguesa.

Costinha deixa o Nacional à sexta jornada da prova, no 12.º lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias, um empate e três derrotas. Recorde-se que na última jornada, o Nacional foi derrotado no Estádio da Madeira pelo Casa Pia por 2-1, com um golo sofrido nos descontos, depois de ter estado em vantagem.

O técnico, de 46 anos, havia regressado ao clube que levou ao título de campeão da II Liga na temporada de 2017/2018, substituindo Sérgio Vieira, que foi anunciado no princípio da temporada, mas alegando motivos pessoais, não a chegou a iniciar.

Com um largo histórico como jogador, o seu currículo é bem mais modesto como treinador. Começou no Beira-Mar em 2012/2013, a que se seguiu o Paços de Ferreira na época seguinte.

Em 2016/2017 orientou a Académica para na temporada seguinte ingressar no Nacional, onde se manteve por duas épocas, vivendo dois momentos diametralmente opostos. Na primeira temporada levou o clube à I Liga, mas na seguinte não evitou o regresso do Nacional à II Liga.

Numa nota no seu site, o Nacional “agradece a Costinha toda a sua dedicação e profissionalismo”, desejando-lhe “os maiores sucessos profissionais e pessoais”