Imaginem um Rei que viu a torre de Babel. Que provavelmente viu as Pirâmides de Gizé e a Esfinge em todo o seu esplendor. A Porta de Istar que já foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim como os Jardins Suspensos da Babilónia que ainda são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que viu o original e misterioso Templo de Salomão e que ficou com todo o seu espólio e quem sabe, a própria Arca da Aliança.

E quem conseguiu tal privilégio sem paralelo, foi Nabucodonosor II.

Cristiano Santos