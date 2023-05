Na Suíça também se comemorou o Dia Mundial da Língua Portuguesa

O Cercle de La Grande Société, em Berna, Suíça, recebeu a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que contou com a presença do corpo diplomático, consular, autoridades locais, professores, alunos de português, e membros das comunidades portuguesa e brasileira.

O embaixador português Júlio Vilela deixou nas redes sociais um “agradecimento a todos os que nos honraram com a sua presença e às instituições e individualidades que nos apoiaram e participaram”.

O evento incluiu uma sessão evocativa da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, com intervenções do Tenente General da Força Aérea Rafael Martins, de duas jovens alunas de português Lara do Vale e Mariana Roque da Escola Schwabgut em Berna além de atuações musicais do pianista português Vasco Dantas e do violoncelista brasileiro Miguel Braga.