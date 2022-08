Na Suíça francófona o apelido mais comum é Silva

Müller, Meier e Schmid: este é o pódio dos apelidos mais populares na Suíça. No top geral do país é clara a predominância das famílias com nomes de origem germânica, mas quando se desce ao nível das regiões, vemos as diferenças aparecerem e os apelidos portugueses tornam-se dominantes.

Na Suíça francófona, os outrora comuns Pittet ou Rochat já não dominam. É Silva (para a administração suíça, “Da Silva”) quem aparece em primeiro primeiro lugar, com 10.220 pessoas com esse apelido, à frente de Ferreira, Pereira, Santos e Rodrigues. Ou seja, um top 5 totalmente luso!

Aliás 17 dos 20 apelidos mais populares na Suíça francófona são de origem portuguesa. Apenas Favre (6º), Martin (8º) e Müller (12º) entram no top 20.

A serviço federal suíço de estatísticas (OFS), que divulgou os dados, observa “que a variedade de apelidos é enorme na Suíça”, já que se contam mais de meio milhão, sobretudo devido à imigração proveniente de variadíssimos países.

Na liderança a nível nacional estão os Müllers (54.000 pessoas), representando apenas 0,6% da população. Na Suíça de língua alemã, os sobrenomes germânicos também estão na liderança nas cidades.

Na Suíça francófona, o contraste é mais marcante. Assim, em Lausanne, por exemplo, o top 5 é Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Garcia. Em Genebra, Silva, Ferreira, Pereira, Santos, Rodrigues. Em Yverdon são os mesmos, mas há que acrescentar Pinto.

Genebra

 Apelido Número de pessoas Percentagem 1. Silva 987 0.49 % 2. Ferreira 659 0.32 % 3. Pereira 615 0.3 % 4. dos Santos 547 0.27 % 5. Rodrigues 523 0.26 %

Os nomes de língua portuguesa têm os primeiros lugares em todos os comunas francófonas. Quase não há vestígios da comunidade albanesa com os Krasniqi, que são os quartos mais numerosos em Vevey (VD). No entanto, nem todas as cidades de língua francesa são iguais. Em Sion, o top 5 é formado por Fournier, Favre, Pitteloud, Bonvin e Rey. Em Delémont, são Rais, Chételat, Montavon, Willemin e Chèvre, mas estas são exceções à predominância lusa.

O jornal suíço Le Matin produziu uma infografia que mostra em detalhe, por comuna, os apelidos mais comuns no país e que pode ver aqui.