Na Régua debate-se o futuro do vinho

O congresso bienal de vitivinicultura Infowine.forum, que se realiza entre 19 e 20 de abril na Régua, vai debater a neurociência aplicada ao vinho, a ciência aromática, mercados e a humanização do setor.

Organizado pela empresa Vinideas, sediada em Vila Real, o congresso tem como tema “Take a Walk on the Wine Side” (Dê um passeio no lado do vinho), conta com a participação de 39 oradores e realiza-se em formato híbrido, com transmissão em direto para cerca de 40 países.

Leonor Santos, responsável pela Vinideas, afirmou à agência Lusa que nesta que será 9.ª edição do evento especialistas internacionais vão debater, no Douro, temas ligados ao vinho, destacando, como exemplo, a neurociência aplicada ao vinho, a ciência aromática, mercados e a humanização do setor.

Durante o congresso, vai ser apresentada a empresa Humanwinety, fundada com o objetivo de integrar grupos minoritários no mundo dos vinhos.

Este projeto, dinamizado por Bento Amaral, enólogo, professor e atleta tetraplégico, pretende promover a integração de pessoas com deficiências físicas ou intelectuais e outras minorias no mundo do vinho e da hotelaria e, para o efeito, pretende dar-lhes formação e capacitá-las para que possam ser integradas no setor.

O momento, segundo a responsável, será aproveitado para se lançar um apelo ao setor para o apoio à formação e para a integração destas pessoas nas empresas.

Leonor Santos destacou ainda a participação de François Chartier, diretor executivo (CEO) e cofundador do Chartier World Lab e criador da Ciência Aromática das Harmonias Moleculares, que irá apresentar “alguns dos mais inovadores conceitos debatidos no mundo do vinho”.

Chartier criou um laboratório multidisciplinar dedicado à área que atua “em campos cruzados como a gastronomia, tecnologia alimentar, inteligência artificial, arte e perfumaria”.

Depois, a responsável acrescentou, José Carlos Costa, CEO da JOOPY WWB, uma empresa internacional responsável por levar vinhos portugueses a novos mercados, vai falar sobre “os desafios do outro lado da equação”, ou seja, a “procura, quem compra os vinhos”.

“Incluímos também a neurociência e convidamos Charles Spence, que vem da Universidade de Oxford e nos vai falar sobre os fatores externos que influenciam o gosto e a apreciação dos vinhos”, salientou.

E apontou como fatores externos a rolha, a influência da música, o copo, os rótulos ou as garrafas. “Ou seja, imensos fatores que influenciam o gosto e a apreciação dos vinhos que vão ser discutidos neste seminário”, salientou.

Em debate estão ainda outros temas como o enoturismo, recursos humanos, castas resistentes, gestão sustentável de água, microbiologia e cadeias de valor.

O programa do Infowine.forum conta ainda com quatro provas de vinhos.

O congresso inclui a participação de 25 empresas, sendo dirigido ao setor produtivo, aos investigadores, estudantes, escanções, agentes de enoturismo e enófilos.

O Infowine.forum tem o apoio institucional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), a par da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e da Universidade de Évora (UE).

A Vinideas, criada em 2002, é uma empresa que tem como missão difundir informação técnica e científica para o setor vitivinícola.