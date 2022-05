Na próxima visita a Lisboa não perca

A Mesa do Chef é a nova oferta do restaurante Akla, do InterContinental Lisbon, que promete despertar todos os sentidos e proporcionar momentos memoráveis e de partilha.

A nova experiência gastronómica, desenhada pelas mãos do Chef Eddy Melo, está disponível ao almoço e ao jantar, para um mínimo de 4 e um máximo de 6 pessoas. O processo é simples: fazer a reserva com até 48h de antecedência, apreciar a arte que é a confeção de cada prato e desfrutar desta viagem de sabores!

“O nosso objetivo é criar um momento de interação com os nossos clientes e mostrar como é feita a preparação e o empratamento. Queremos proporcionar uma experiência diferente e personalizada, de modo a marcar a diferença e tornar a refeição mais especial”, refere Eddy Melo, Chef do restaurante Akla.

“Petiscos à Lisboeta” é o menu selecionado para esta degustação, que começa com pratos para partilhar como: Ceviche de Robalo do Mar; Polvo Grelhado com Espargos Brancos, Batata-doce Salteada e Guacamole; Pastelão de Bacalhau com Molho de Iogurte e Crocante de Alheira com Maionese Picante. Segue-se então o Pica Pau de Camarão de Moçambique com Alho e Piri Piri e o Pica Pau do Lombo com Pickles. Para adoçar o estômago, o Chef irá preparar, também, Creme Brûlée de Fava Tonka, Mousse de Chocolate Amargo e Ananás Caramelizado com Cremoso de Coco e Lima e Gelado de Avelã.

A Mesa do Chef promete ser uma excelente proposta para um almoço diferente, por 45€ por pessoa, ou um ótimo convívio ao jantar, por 60€ por pessoa, com estacionamento incluído. A harmonização de vinhos também está disponível, mas com um custo acrescido.