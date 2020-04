Nunca vivi na vida dos outros

A minha vida tem tudo

Uma filha, menina-maravillha

Um menino, sensível e inteligente

Problemas, probleminhas, tristezas e alegrias

E saídas sozinha, momentos com amigos/as, viagens e isolamento pessoal

E tenho o Amor e que Amor!

Nunca criei uma imagem

Nem sei o que isso é

As imagens morrem no tempo

As invenções são puras mentiras

Sou corpo e sou espírito

Sou generosa

Não sou arrogante

O respeito tem o meu nome

Em todas e quaisquer circunstâncias

Nunca fui vítima

Fui as minhas decisões erradas

Sou frágil e sou forte

Sou as minhas emoções

Sou autêntica

Sou inteira, mulher por completo

(Mesmo se poucos vão entender o que isso é)

Tem benefícios ser assim

Todos me reconhecem na linha do tempo

Não me torno orgulhosa

Nem sabichona

Exprimo-me sobre o que sei e sobre o que vivi

E sou tão direta que, por vezes, incomoda pois sou mulher, porque não sou famosa nem estrela de nada

E eu, eu apenas sei viver assim

Viver na minha vida

Viver no ser

Viver o meu Eu e viver o meu alter ego

Amo a vida

Com todos os meus defeitos e qualidades

E se queres saber quais as minhas grandes forças eu digo-te…

Amar a vida e viver na minha vida!

BV190420