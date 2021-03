Na generalidade

Cada vez mais nos dias que correm há órgãos de Comunicação Social que não têm agenda. Não têm agenda, em especial as televisões, por via do imediatismo, mas também os órgãos de comunicação sensacionalistas.

Vai-se para a rua e seja o que Deus quiser. Há-de aparecer alguma coisa. Se não for em especial é em medíocre, rasca ou reles. Senão, inventa-se. E alguma gente sabe que se inventa, Lê, vê e ouve.

Comummente se diz que as televisões privadas, no caso, são privadas, têm direito ao lucro. Mas claro que não pode valer tudo. São privadas, ok, mas há a responsabilidade social e o decoro. A qualidade e o interesse geral do que passa e em especial a hora do dia a que passa.

Não tem que haver intervenção particularmente da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Se necessário legisle-se, ajuste-se a regulamentação.

Mas é claro que nem todos os casos podem ser assacados apenas ao jornalista. É a publicidade, são os números que falam, são dependências políticas e inevitavelmente económicas das empresas, cada vez mais nos dias que correm…

E, claro, não pode haver total, total independência, nem a independência intrínseca. Quer do jornalista, quer da empresa.

Agora é em quase todos sectores para assegurar o lugar, como acontece na administração pública, quando o funcionário não quer fugir da linha, senão o lugar ou alguma outra sanção acontece, o que pode prejudicar imensa e permanentemente o cidadão comum.

Nós ouvimo-los: Ai eu tenho dois filhos e tenho que os alimentar! – Claro. É a realidade mas não devia ser porque são os demandos da Democracia. Democracia que foi de sucesso nos tempos do ex-Primeiro-Ministro, também ex-Presidente da República e antes ex-Ministro das Finanças, senhor Cavaco Silva.

Infelizmente e tal é a verdade que não pode haver empresas, jornalistas, que não dependam de nada, em nada, além da Economia.

Do poder político cada vez mais. Há vários tipos de sanções ou retaliações.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)

Mário Adão Magalhães