Na final da CAN também ganhou Portugal

A final do Campeonato Africano das Nações (CAN) ficou marcada não só pela vitória do Senegal sobre o Egito, apenas decidida através das grandes penalidades, como também pela presença do lusodescendente Victor Gomes, líder da equipa de arbitragem que orientou a partida.

Aos 39 anos, Victor Miguel Freitas Gomes, sul-africano mas com origens madeirenses, teve a oportunidade de pisar o Olembe Stadium, na capital dos Camarões, Yaoundé, juntamente com Zakhele Siwela e Souru Phatsoane, árbitros assistentes, Adil Zourak, no VAR, e Jean-Jacques Ndala, como quarto árbitro.

Durante a final, Victor Gomes apitou 32 faltas, assinalou uma grande penalidade e distribuiu seis cartões amarelos.

Nesta edição da CAN, o lusodescendente já tinha participado nos encontros entre Nigéria e Sudão, Costa do Marfim e Argélia, e Senegal e Guiné Equatorial, todos eles vencidos por 3-1 pela equipa visitada.

#portugalpositivo