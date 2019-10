Na Feira de Andorra-a-Velha não pode faltar comida portuguesa

O grupo de folclore dinamizado pela comunidade portuguesa em Andorra, ‘Casa de Portugal’, participa na nona Feira das Associações. Trata-se de um evento integrado na 41ª Feira de Andorra-a-Velha e que junta 41 entidades de carácter cultural, desportivo, social e ambiental.

A 41ª Feira de Andorra-a-Velha é um certame que recebe anualmente mais de 80 mil visitantes dos sectores dos serviços, automóvel, alimentação e lazer.

O Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ participa desde 2014 com stand próprio e apresenta habitualmente gastronomia e artesanato português. Os visitante poderão apreciar os produtos à base de bacalhau como as pataniscas e bolinhos, assim como bifanas, moelas e rissóis. Para matar a sede há vinho verde branco servido nas tradicionais tigelas portuguesas. A doçaria tradicional, composta por bolos caseiros e pastéis de Belém, completa o cardápio do stand.

Nem só de gastronomia e artesanato se faz a presença portuguesa na feira. O ‘Casa de Portugal’ terá oportunidade de apresentar as danças tradicionais do seu reportório.

O certame é organizado pela Comuna de Andorra-a-Velha com o apoio do Departamento de Participação Cidadã da capital de Andorra.