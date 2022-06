Na Coreia também se celebra o 10 de Junho

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, participou este domingo na receção à comunidade portuguesa na República da Coreia, organizada pela Embaixada de Portugal em Seul, ainda no âmbito das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na segunda-feira, dia 13 de junho, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação irá reunir-se com o 1.º Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Coreia, Cho Hyundong, com a Presidente da Agência para a Cooperação Internacional da Coreia do Sul (Koika) e com o presidente executivo da Korea Foundation.

Francisco André visitará também o Departamento de Português e o Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Hankuk, onde se encontrará com o Reitor e com professores de português.