“Mutualismo e coesão social” em debate no International Club of Portugal

O presidente do banco Montepio, Virgílio Lima, será orador convidado no próximo almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), a realizar em Lisboa no dia 4 de maio.

A sua intervenção, subordinada ao tema “Mutualismo e coesão social”, está agendada para as 14h00 (hora de Lisboa) no Lisbon Marriott Hotel.

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICPT, que nos últimos encontros teve como oradores convidados o CEO e Chairman da Mota-Engil, Carlos Mota Santos; o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia; o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes; o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar; o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, entre outras personalidades dos mais variados setores de atividade.