Músicos portugueses em digressão por Itália

Os músicos portugueses Gobi Bear e Mathilda iniciam no domingo, 22 de junho, uma série concertos em várias cidades italianas, foi anunciado.

“Depois de cerca de 300 concertos em nove países diferentes, Gobi Bear estreia-se agora em Itália com o seu mais recente ‘Our Homes & Our Hearts’. Com Mathilda, têm o disco de estreia pronto para ser lançado em setembro. Estes dois álbuns servem então de mote para esta ‘tour’ em conjunto, que contará com 22 concertos, um pouco por toda a Itália”, refere a editora Planalto Records, num comunicado divulgado.

Mathilda é o alter ego da vimaranense Mafalda Costa, que ao vivo faz-se acompanhar por Gobi Bear (Diogo Alves Pinto), também ele de Guimarães.

A digressão dos dois músicos por Itália começa a 28 de junho, em Taranto, e termina a 12 de julho em Verona, passando ainda por localidades como Palma Campania, Terni e Cesena.