Músicos de Coimbra prestam homenagem a Carlos Paredes

Decorria o ano de 2003. Coimbra, então Capital da Cultura, viu subir ao palco do Teatro Académico de Gil Vicente o espetáculo “Mondego Chase”, que a partir de alguns dos mais emblemáticos temas de Carlos Paredes juntava os Belle Chase Hotel com os músicos do Quinteto de Coimbra.

Ditou a sorte que o trabalho daí resultante tivesse ficado apenas pelos palcos que receberam o espetáculo, e que apenas tivesse sido registada em estúdio a versão do tema “Verdes Anos”, incluído na coletânea “Movimentos Perpétuos”.

Apesar das críticas encorajadoras, e da benção de um Carlos Paredes emocionado ao ouvir o seu trabalho revisitado, ainda que num contexto bastante diferente do habitual, o trabalho ficou guardado durante todos estes anos nas memórias de quem o viu e ouviu, e dos músicos que o conceberam.

15 anos mais tarde, os mesmos músicos que arquitetaram o projeto reúnem-se para ressuscitar e completar a aventura musical pelo universo sombrio, negro e vibrante da figura mais carismática e livre da guitarra portuguesa. O projeto dá pelo nome de “Animais – 15 anos sem Carlos Paredes”.

O single de avanço é o tema “Sede e Morte” que aqui damos a conhecer, com música de Carlos Paredes e letra de Pedro Nuno Lopes.

Raquel Ralha (Wraygunn, Mancines, The Twist Connection, Belle Chase Hotel, Azembla’s Quartet), Ricardo Dias (aCapella, Quinteto de Coimbra), Pedro Lopes (Na Cor do Avesso, Quinteto de Coimbra) e Pedro Renato (Belle Chase Hotel, Azembla’s Quartet, Mancines, Tracy Vandal) estão a apresentar “um disco intenso para almas irrequietas, ouvidos exigentes e espíritos livres”, dizem em comunicado, e pode ouvir aqui: