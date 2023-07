Músico português integra Orquestra Sinfónica de St. Gallen

O jovem músico de Viana do Castelo, Bruno Barbosa, foi admitido para o lugar de trompa grave na prestigiada Sinfonieorchester St. Gallen (Orquestra Sinfónica de St. Gallen), na Suíça, juntando-se assim a cerca de 70 outros músicos oriundos de mais de 20 países.

Bisneto do fundador da Banda Nova de Barroselas, Armindo Barbosa, Bruno iniciou os seus estudos musicais aos sete anos e foi na Suíça que ambicionou construir a sua carreira musical, descreve a banda vianense através de uma nota publicada nas redes sociais citada pelo jornal O Minho.

O jovem músico fez parte de “classes de grandes professores como Miguel Sousa, na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, de Paulo Guerreiro e Luís Vieira na Escola Superior de Música de Lisboa e de Bruno Schneider e Bertrand Chatenet na Haute École de Musique de Genève. Bruno tem ainda o Mestrado de Interpretação, com Especialidade em Concerto.

Fundada em 1877, a Sinfónica de St. Gallen é a orquestra profissional da parte leste da Suíça, com cerca de 70 músicos oriundos de mais de 20 países. Atuam, principalmente, no Tonhalle, em St. Gallen, o auditório mais prestigiado da região do Lago Constança.

Dedicam-se à execução de peças em concertos sinfónicos, música de câmara e também à educação e ao teatro. Desde 2012, Otto Tausk, dos Países Baixos, é o principal maestro.