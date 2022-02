Músico António Garcez lança novo single

“Musa do meu Rimar” é a mais recente música de António Garcez, que faz parte do seu novo álbum “Vinde ver isto”.

Numa homenagem a Portugal, António Garcez lançou “Musa do meu Rimar”, referindo-se ao nosso país. Um tema que aborda a nostalgia de um português emigrado nos Estados Unidos há mais de trinta anos, que, pela primeira vez na carreira, tem a sua voz é acompanhada por uma guitarra portuguesa, no novo single.

A guitarra portuguesa de Ricardo Gordo, mestre no instrumento e também ele o precursor de uma nova sonoridade que junta a música tradicional de Lisboa (e o seu mais emblemático instrumento) com o gosto e a prática de alguns dos muitos estilos que compartilha com António Garcez: o hard-rock e o heavy metal, o rock progressivo, o jazz-rock, o funk, o rock sinfónico e psicadélico…

“Musa do meu rimar” – tema que abre e fecha o álbum “Vinde ver Isto” e cujo vídeo foi filmado em Portugal.

Além do tema “Vinde Ver Isto” que dá nome ao álbum, prepare-se também para inéditos como “Ele toca Sax”, “Get Out” ou a homenagem a Portugal com o mais recente single.

António Garcez anunciou ainda dois concertos em Portugal, nas duas maiores cidades.