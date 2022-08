Música no Porto é no Ateneu Comercial

O histórico e emblemático Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto vai abrir portas à música e a partir de 18 de Agosto nasce o “Café Concerto”: noites memoráveis em que as quintas-feiras vão ser dedicadas ao jazz, às sextas será a vez da bossa nova e ao sábado sobem ao palco tributos musicais naquele que é considerado o salão mais deslumbrante do país.

No dia 18 de Agosto, quinta-feira, o Café Concerto faz a sua estreia com clássicos e originais de jazz interpretados pelo Inês Gouveia Trio. Canções intemporais de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Baden Powell, entre outros, vão ecoar pelo Salão Nobre e deslumbrar o público.

No dia 19, sexta-feira, é a vez dos ritmos quentes e tropicais da bossa-nova, com o Trio Azul, que vai trazer temas dos inesquecíveis António Carlos Jobim, Elis Regina, João Gilberto, entre outros mestres desta sonoridade made in Brasil.

No dia 20 de Agosto, Sábado, o Salão Nobre recebe a banda de Tributo, John Black Wolf & Filipa Guedes, que vão homenagear alguns ícones da música Pop/Rock como Prince, com o tema que marcou uma geração, “Purple Rain”, Michael Jackson e “Beat It”, Lady Gaga e o êxito do filme “Assim Nasceu uma Estrela”, “Shallow”.

O projeto Café Concerto, criado pela artista Inês Villadelprat, começou no final de 2021, online e numa curta rubrica televisiva, emitida todos os domingos no Porto Canal, mas surgiu a necessidade de alargar o conceito e chegar a mais públicos, criando um espaço físico especial.

Ao longo de 153 anos de existência, o Salão Nobre tem sido palco de várias e importantes demonstrações culturais: o ator Vasco Santana recitou poesia e cantou fado. Em 1953 apresentou-se uma pequena pianista de 8 anos, Maria João Pires. Pouco depois, foi a vez de atuar outro jovem pianista português, António Victorino d’Almeida, ainda adolescente, naquela que foi a sua primeira atuação no Porto e uma das primeiras da sua carreira.

O espaço ganhou uma monumentalidade acrescida após a remodelação do arquiteto Amoroso Lopes nos finais da década de 1940. Nas paredes, painéis vegetalistas de estuque alternam com majestáticos espelhos que ampliam a perceção do espaço. Por cima, um balcão permite uma vista privilegiada sobre o Salão Nobre.

Esta será uma experiência singular ao combinar a qualidade musical num espaço que é considerado património cultural, numa noite em que o público pode desfrutar também do saudoso convívio social, após 2 anos de pandemia, e ter acesso exclusivo ao Clube Porto Rugby.

Os concertos começam às 21h30 e os bilhetes, que têm o custo de € 10, podem ser adquiridos no site do Ateneu Comercial do Porto ou no local.