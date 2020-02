Música experimental toma conta de igreja em Évora

A música experimental e eletrónica vai “tomar conta” da Igreja de São Vicente, em Évora, com a segunda edição do Festival Serial, nos dias 28 e 29 deste mês, com um cartaz preenchido por oito espetáculos.

O Serial – Festival Internacional de Música Exploratória de Évora, cujo programa foi divulgado em comunicado enviado ao BOM DIA, é produzido pela câmara municipal, com curadoria de Jorge Mantas.

“Este é um festival de música experimental e eletrónica, em que são desmistificadas novas sensibilidades e estéticas musicais”, explicou a organização, realçando que, nesta 2.ª edição, o cartaz apresenta um conjunto de “propostas sonoras desafiantes”, com “alguns dos mais relevantes nomes da atualidade nestes domínios da música”.

Os artistas participantes, “também eles não convencionais, ousam e inovam em métodos, instrumentos e performances, incluindo o público no processo criativo”, acrescentou a autarquia, em comunicado.

Na noite inaugural, do dia 28 deste mês, o certame conta com as atuações de Vítor Joaquim, Audrey Chen e Ariadne,

“Destacado a nível nacional e internacional, Vítor Joaquim é uma figura incontornável na música eletrónica desde os anos de 1980, sendo também produtor regular de trabalhos sonoros para dança, teatro, vídeo e instalação e autor de 12 álbuns a solo”, referiu a organização.

Quanto a Audrey Chen, “conhecida pela sua abordagem visceral à música improvisada através de voz, violoncelo e eletrónica minimal”, estreia-se em Portugal com esta atuação na cidade alentejana.

O mesmo acontece com o duo Ariadne, “vindo diretamente de Nova Iorque (Estados Unidos) para um concerto que se antevê como uma performance audiovisual intensa, misturando canto sacro, música eletrónica e visuais digitais criados em tempo real”, indicou a autarquia.

No 2.º e último dia do Serial, estão programados espetáculos de Dong Zhou com Druuna Jaguar e de Manuel Mota com Margarida Garcia, assim como as atuações de Angélica Salvi, Loïse Bulot e Christina Vantzou.

Violinista e compositora multimédia, Dong Zhou atua em Évora acompanhada pelo “projeto de música drone/concreta/noise Druuna Jaguar, numa colaboração especialmente desenhada para o festival”, explicou o município.

A dupla de guitarra e contrabaixo elétrico de Manuel Mota e Margarida Garcia está junta “há mais de 20 anos” e unida “por uma amizade e por uma entrega artística sem barreiras, que eleva a música improvisada ao plano da meditação”.

Segundo o festival, a harpista espanhola Angélica Salvi “é uma artista com um trabalho dedicado à improvisação e à música contemporânea”, que explora “várias técnicas de preparação e amplificação do instrumento, sempre na busca de novos timbres e sonoridades”, enquanto Loïse Bulot “é uma compositora que apresentará em Évora algumas das suas novas composições de música acusmática e eletroacústica”.

Christina Vantzou é “cofundadora dos The Dead Texan e um dos nomes cimeiros da música ambiental a nível mundial”, referiu a organização do Serial.

Os bilhetes já se encontram à venda aqui.