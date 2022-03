Música e programação em português para os mais novos em França

A AGRAFr (Associação de Graduados Portugueses em França) está a organizar um webinar de atividades da Luso Academy e da Ugni Lab, já este domingo.

O objetivo será a descoberta das atividades e aulas desenvolvidas pelos projetos da Luso Academy e da Ugni Lab para os mais novos.

A Luso Academy, parceira do Bom Dia, é uma escola de música lusófona que tenciona fomentar o português entre as crianças a viver fora de Portugal através do ensino de um instrumento musical em grupo. Já a Ugni Lab dará uma formação online de programação em Português para crianças e jovens dos 8 aos 18 anos.

O webinar promovido pela AGRAFr acontecerá no dia 20 de Março de 2022 às 17h30 (hora de França) na plataforma Zoom, e as inscrições ainda estão disponíveis.